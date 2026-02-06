L’auto è intrappolata nel ghiaccio, lei tenta di liberarla a colpi di martello – VIDEO

La proprietaria ha documentato l'accaduto su TikTok

Un’automobilista ha trovato la sua auto intrappolata nel ghiaccio, a Philadelphia, nel quartiere Fishtown, dopo la rottura di una conduttura idrica lungo la strada in cui era parcheggiata.

L’acqua fuoriuscita dal tubo ha progressivamente sommerso il veicolo. Con il calo delle temperature scese sotto lo zero, il liquido si è solidificato fino a inglobare la macchina in spessi strati di ghiaccio. La proprietaria ha documentato l’accaduto su TikTok, pubblicando diversi filmati.

Il video dell’auto intrappolata nel ghiaccio è virale

“La polizia mi aveva detto di non spostare l’auto”, ha raccontato in uno dei video rivolgendosi agli utenti della piattaforma. Il suggerimento ricevuto si è rivelato inefficace.

Il trascorrere delle ore e il gelo hanno reso impossibile qualsiasi intervento tempestivo. In due ulteriori video, la donna mostra prima il tentativo di liberare il mezzo colpendo il ghiaccio con un martello, poi la fase di rimozione dell’auto ormai impraticabile.

