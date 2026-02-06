 Philadelphia, l'auto è intrappolata nel ghiaccio e lei la libera così VD
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

L’auto è intrappolata nel ghiaccio, lei tenta di liberarla a colpi di martello – VIDEO

La proprietaria ha documentato l'accaduto su TikTok
PHILADELPHIA
di
1 min di lettura

Un’automobilista ha trovato la sua auto intrappolata nel ghiaccio, a Philadelphia, nel quartiere Fishtown, dopo la rottura di una conduttura idrica lungo la strada in cui era parcheggiata.

L’acqua fuoriuscita dal tubo ha progressivamente sommerso il veicolo. Con il calo delle temperature scese sotto lo zero, il liquido si è solidificato fino a inglobare la macchina in spessi strati di ghiaccio. La proprietaria ha documentato l’accaduto su TikTok, pubblicando diversi filmati.

@tiannag444

PLS HELP: https://gofund.me/08d9f3ebe i understand it’s funny and find the pictures hilarious but pls stop hitting and climbing on my car lmao & thank u @mere @nin for ur help

♬ Just A Girl – No Doubt

Il video dell’auto intrappolata nel ghiaccio è virale

“La polizia mi aveva detto di non spostare l’auto”, ha raccontato in uno dei video rivolgendosi agli utenti della piattaforma. Il suggerimento ricevuto si è rivelato inefficace.

Il trascorrere delle ore e il gelo hanno reso impossibile qualsiasi intervento tempestivo. In due ulteriori video, la donna mostra prima il tentativo di liberare il mezzo colpendo il ghiaccio con un martello, poi la fase di rimozione dell’auto ormai impraticabile.
TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI