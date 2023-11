Distruzione dell'ingeresso e danni significativi all'interno del locale

HOLLYWOOD, USA – Una telecamera di sicurezza ha catturato un incidente quasi fatale nella zona ovest di Hollywood, California. Un veicolo, identificato come un pick-up, ha perso il controllo, finendo la sua corsa contro l’entrata di una barberia locale.

Incidente quasi fatale: la dinamica

L’incidente, che si è verificato in una tranquilla strada della città, ha visto il mezzo attraversare improvvisamente la carreggiata e schiantarsi con forza contro le vetrine di un barbiere. Le immagini mostrano con chiarezza il momento dell’impatto, che ha provocato la distruzione dell’ingresso e danni significativi all’interno del locale.

Un cliente, che in quel momento si trovava seduto per un taglio di capelli, ha vissuto attimi di puro terrore. È stato infatti quasi schiacciato da un distributore automatico, spinto con violenza dal veicolo al momento dell’impatto. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, l’incidente quasi fatale non ha provocato feriti gravi.



