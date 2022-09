Indaga la polizia

IN VIA LA FARINA

MESSINA – Un pedone è stato travolto a Messina da un mezzo datosi alla fuga in via La Farina. L’anziano, 87 anni, è adesso ricoverato in fin di vita al Policlinico. Indaga la Sezione infortunistica della Polizia.

Si cercano testimoni che abbiano visto l’auto pirata e si stanno recuperando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.