Il mezzo è stato recuperato dai carabinieri

PALERMO – I carabinieri sono intervenuti per recuperare una Fiat Panda grigia rubata e gettata in mare davanti al Parco Libero Grassi.

Il Comune di Palermo da mesi, più volte, ha assicurato la chiusura del parco con i new jersey, ma il varco abusivo resta aperto e utilizzato da ladri e vandali. L’ultimo episodio proprio in questi giorni, quando qualcuno ha segnalato la presenza dell’auto in mare.

Oggi i carabinieri sono intervenuti per rimuovere la vettura distrutta risultata rubata.