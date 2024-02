Catania, scoperta un’officina per smontare e vendere auto rubate

Denunciato per riciclaggio un 38enne

CATANIA – Aveva creato una vera e propria officina per smontare e rivendere pezzi di auto rubate: i Carabinieri del Comando Stazione Carabinieri di Catania Piazza Dante hanno denunciato un trentottenne catanese per il reato di riciclaggio di veicoli e pezzi di ricambio rubati.

La denuncia è avvenuta nel contesto di un’attività più complessiva dell’Arma contro i furti di auto e la rivendita di ricambi. Come si apprende da un comunicato del Comando provinciale, negli ultimi mesi i Carabinieri hanno operato 8 arresti in flagranza e 29 denunce a piede libero, scoprendo diverse officine e aziende di autodemolizione abusive o irregolari.

L’officina abusiva e il blitz

In seguito a indagini, i Carabinieri hanno scoperto che il 38enne aveva allestito una fiorente attività di riciclaggio di autovetture e parti di ricambio provento di furto. L’uomo usava come base il garage della propria abitazione, una villetta indipendente sita nel quartiere di San Giorgio, in cui i militari hanno condotto un blitz.

I Carabinieri hanno scoperto una vera e propria officina attrezzata con ogni utensile del mestiere e diversi pezzi di ricambio di autovetture, tra cui centraline, sedili, gruppi ottici, radiatori, paraurti, portiere, oltre a 5 carcasse di autovetture già cannibalizzate e smontate, poiché prive di telaio, motore ed interni.

Le auto rubate a Catania

A quel punto sono scattati gli approfondimenti volti a definire la provenienza dei mezzi e delle componentistiche recuperate, risultata illecita poiché era stato tutto rubato nella provincia di Catania.

In particolare, esaminando ogni carcassa di veicolo e pezzo di ricambio, si è stati in grado di ricostruire tutto provenisse da mezzi del gruppo Fiat, provento di furto. Tutto il materiale rinvenuto è stato pertanto sequestrato e per il 38enne è scattata la denuncia per riciclaggio, un reato contestato a chi maschera ed occulta la provenienza illecita di denaro, o beni ed altre utilità provenienti da attività criminose, tramite operazioni volte a ostacolarne la loro tracciabilità.