Auto sfonda ringhiera e precipita in un cortile

Sul posto gli operatori del 118.

1' DI LETTURA

SAN CATALDO (CL) – Incidente nella notte in via Forlanini, a San Cataldo, nel Nisseno. Un venticinquenne a bordo di una Mini Cooper ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato una ringhiera, e’ finito in un cortile precipitando per diversi metri. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’automobilista, rimasto lievemente ferito, in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Sono intervenuti i carabinieri della tenenza di San Cataldo che stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell’incidente.