Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica

CATANIA – Un diciassettenne è morto e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 114, in territorio di Caltabiano, nel Catanese.

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I tre erano a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Sul posto è intervenuto, oltre ai vigili del fuoco, personale del 118 che hanno portato i due feriti negli ospedali di Taormina e Acireale. Rilievi e indagini sono eseguiti da carabinieri della compagnia di Giarre.

Un altro tragico incidente si è verificato in provincia di Palermo. Nello scontro tra due scooter ha perso la vita la 14enne Alessandra Martorana.