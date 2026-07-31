 Auto si schianta contro un muro, 17enne morto nel Catanese
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Auto si schianta contro un muro, 17enne morto nel Catanese

incidente lucrezia baccichet
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

CATANIA – Un diciassettenne è morto e due persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 114, in territorio di Caltabiano, nel Catanese.

Leggi anche

Spaccio per conto del clan a Catania, ordinanza per quattro

Scontro tra due moto in provincia di Palermo, morta una 14enne

Messina, individuato il corpo del primo disperso: è l’imprenditore Leone

I tre erano a bordo di un’auto che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro. Sul posto è intervenuto, oltre ai vigili del fuoco, personale del 118 che hanno portato i due feriti negli ospedali di Taormina e Acireale. Rilievi e indagini sono eseguiti da carabinieri della compagnia di Giarre.

Un altro tragico incidente si è verificato in provincia di Palermo. Nello scontro tra due scooter ha perso la vita la 14enne Alessandra Martorana.

Leggi qui tutte le notizie di Catania
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI