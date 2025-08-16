 Padre riparte in autostrada, dimentica le figlie: interviene la Stradale
Padre riparte in autostrada e dimentica le figlie: interviene la Stradale

Le piccole erano spaesate. Lui pensava dormissero nel sedile posteriore
NEL TRENTINO
di
1 min di lettura

TRENTO – Un giovane padre ha dimenticato le sue figlie, due ragazzine minorenni, ed è ripartito dall’autogrill da solo, come se niente fosse. È accaduto lungo l’autostrada del Brennero, la A22, a poche decine di chilometri da Trento. L’automobilista, straniero, era diretto oltre il confine con le figlie in macchina.

A un certo punti si è fermato e poi, secondo quanto riferito dagli agenti della Stradale – che sono intervenuti su segnalazione del personale dell’autogrill – sarebbe semplicemente ripartito da solo. All’arrivo degli agenti le bambine, che non parlano italiano, sarebbero apparse spaesate e in stato di abbandono. Gli agenti sono riusciti a farsi dire il numero di telefono del padre dalle piccole e l’hanno contattato.

La segnalazione alla madre e alla Procura

Nel frattempo è partita una chiamata anche alla madre, ma pure alla Procura e al Tribunale per i minorenni. Un caso a lieto fine, ma resta la preoccupazione degli agenti. Secondo quanto riferito, le piccole erano serene e sono state intrattenute con dei giochi in attesa che il padre tornasse indietro a prenderle.

Lui, dal canto suo, si sarebbe giustificato dicendo di aver dato per scontato che le bambine stessero dormendo nel sedile posteriore e di essere partito senza guardare. Peccato che invece loro fossero scese pure ed entrate nell’area di servizio Paganella Est, che si trova sulla Milano-Brennero, in direzione nord e tra i caselli di Trento e di San Michele all’Adige.

