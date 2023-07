Automobile contro il guard rail, incidente mortale sull’A14

A perdere la vita un uomo di 58 anni. Gli altri occupati della vettura, tra cui un bambini di 7 mesi, sono in gravi condizioni

Incidente mortale sull’autostrada A14: nella giornata di oggi, sabato 1 luglio. Un’automobile si è schiantata contro il guard rail all’altezza di Camerano, in provincia di Ancona. Nell’incidente è morto un uomo di 58 anni. Con lui in auto c’erano il figlio, la nuora e il nipotino di sette mesi. Tutti e tre, residenti a Lodi, sono stati ricoverati in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l‘automobile si sia schiantata contro il guard rail al chilometro 233 e precisamente tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Non è chiaro cosa possa aver provocato lo sbandamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che svolgeranno i rilievi per ricostruire la dinamica.

Alla guida dell’automobile c’era il figlio della vittima. Sul sedile posteriore c’era il piccolo di sette mesi e la madre. Il personale del 118 ha prestato le prime cure sul posto e poi trasferito i tre feriti all’ospedale Torrette di Ancona. Tutti sono in gravi condizioni, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 58enne invece è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.