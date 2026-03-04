Automobilismo, la 110ª Targa Florio torna in Sicilia dal 14 al 16 maggio

Tra i maggiori partner l'Università degli studi di Palermo: il programma

Si è messa in moto per tempo la macchina organizzativa della 110ª Targa Florio. La gara siciliana avrà quattro validità tricolori: Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità. Si aggiunge poi la serie propedeutica Coppa Rally di Zona ed il Trofeo di Zona per vetture Storiche.

Tra i maggiori partner l’Università degli Studi di Palermo che conferma la presenza al fianco dell’evento in ogni sua declinazione. Il quartier generale ed il centro servizi saranno all’interno della città universitaria di Viale delle Scienze, dove sono stati predisposti i locali per tutte le fasi della competizione. Verranno anche allestite mostre dedicate ad ogni epoca della leggendaria gara madonita, con cimeli unici e testimonianze esclusive.

Targa Florio n. 110, il programma

Il programma siciliano nella settimana della gara sarà arricchito anche da convegni ed incontri. Tra questi quello a tema scientifico sanitario, in collaborazione con il Dipartimento di medicina. Le verifiche saranno nella città Universitaria sia mercoledì 13, sia giovedì 14 maggio, giornata in cui si svolgeranno le ricognizioni autorizzate del percorso.

Alle 19:00 nella prestigiosa ed elegante cornice di Piazza Verdi, dinnanzi alla maestà del Teatro Massimo, Palermo apre il suo salotto per la Cerimonia di partenza e presentazione degli equipaggi della 110ª Targa Florio. Gli arrivi di giornata ed i parchi assistenza saranno divisi tra auto moderne e storiche. Le prime faranno rientro a Palermo e le protagoniste della Targa Florio Historic Rally convergeranno invece a Collesano.

Giornata conclusiva ancora sulle Madonie, poi la tarda mattinata e l’intero pomeriggio di sabato 16 maggio saranno dedicati alle Cerimonie d’arrivo delle 4 gare, nel viale centrale dell’Università palermitana. Tratti cronometrati che ricalcano il piccolo e medio Circuito delle Madonie con “La Montedoro”, “La Generosa”, “Geraci – Castelbuono” e “Pollina”.

Confermata una versione storica del tracciato, arricchita di novità e particolare risalto al ruolo assegnato a Collesano. La cittadina che giovedì 5 marzo ospiterà un incontro tra tutti gli esponenti del territorio per rinsaldare l’interazione con ogni realtà, che desidera continuare ad essere parte del tessuto storico della Targa Florio.