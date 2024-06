Automobilista “affonda” in una pozza di fango: salvato in extremis VIDEO

MESSICO – Un automobilista è stato tratto in salvo in extremis mentre la sua auto stava per affondare in una vasta e profonda pozza di fango che si è aperta improvvisamente su una strada della città, recentemente colpita da una tempesta tropicale.

L’incidente, riportato dal quotidiano Excelsior, è avvenuto in una zona dove sono in corso i lavori per la costruzione di un cavalcavia. La tempesta ha provocato forti piogge e inondazioni, destabilizzando il terreno e causando la formazione della pericolosa pozza di fango.

Il conducente, preso dal panico, è riuscito a uscire dal finestrino del veicolo prima che fosse troppo tardi. Tre passanti, tra cui un agente della polizia municipale, sono intervenute rapidamente per estrarre l’uomo dal veicolo e salvarlo prima che l’auto venisse inghiottita. Utilizzando una corda, hanno tirato fuori l’automobilista dalla pozza, evitandogli una sorte peggiore.

