Autonomia, anche in Sicilia il Pd in piazza per dire no alla riforma

Le manifestazioni nell'Isola in contemporanea con la Capitale

PALERMO – Anche in Sicilia il Partito Democratico si mobilita per la manifestazione, indetta a livello nazionale dalle opposizioni, per protestare dopo le violenze alla Camera e per dire no alla riforme sul premierato e sull’autonomia differenziata portate avanti dal governo guidato da Giorgia Meloni.

“E’ veramente incredibile e a dir poco vergognoso – afferma il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo – il silenzio del governatore siciliano Renato Schifani riguardo l’autonomia differenziata. Si comporta da vassallo dei suoi alleati a Roma di fronte ad una riforma che se approvata condannerà la Sicilia, e l’intero Mezzogiorno, a restare indietro perché sarà impossibile recuperare il gap, infrastrutturale, economico e sociale, che la divide dalle regioni del Nord”.

In contemporanea, dunque, con l’iniziativa di questo pomeriggio nella Capitale, anche nelle piazze di alcune delle principali città siciliane il PD invita i cittadini a partecipare. Appuntamento alle 17:30 (alle 18 a Palermo e Messina). A Palermo (piazza Verdi), Messina (passeggiata a mare di fronte la prefettura), Catania (di fronte la prefettura), Ragusa (piazza Poste), Trapani (piazza Vittorio Veneto), Marsala (piazza Matteotti).