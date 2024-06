Autonomia, Schifani: non penalizzerà il Sud, no al terrorismo politico

Le parole del governatore siciliano al Corriere della Sera

ROMA – E’ “falso” che l’autonomia differenziata spacchi l’Italia, penalizzando il Sud. “Chi lo sostiene fa terrorismo politico”. Lo sostiene, intervistato dal Corriere della Sera, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia.

“Il ddl scandisce solo tempi e modi per arrivare alle intese (previste dalla riforma voluta dal centrosinistra nel 2001) – prosegue -. Si badi bene, prima con il governo, ma poi con il Parlamento”. E sottolinea: “Mi rifiuto di pensare che questo o altri governi approvino intese pericolose per il Sud. Sarebbe pura follia. L’allarmismo della sinistra è infondato”.

Per Schifani, “è chiaro che finché non ci saranno i Lep, l’autonomia non partirà. Poi non si dice una cosa fondamentale. La bozza Calderoli prevedeva che a giudicare sui Lep fosse una commissione esterna. Grazie a FI, invece, a dire l’ultima parola sarà il Parlamento. Se dice no, la procedura non parte”.