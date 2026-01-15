Autorità portuale di Palermo: si ricompone lo scontro Regione-Tardino

Gli avvocati della Regione chiedono al Tar il rinvio dell'esame del ricorso

PALERMO – Nuovo rinvio nel ricorso della Regione Siciliana contro la nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario dell’Autorità portuale di Palermo. La richiesta è stata avanzata dal pool di legali che assiste la Regione Siciliana, gli avvocati Enrico Pistone Nascone, Francesco Schillaci, Nicola Dumas e Marina Miceli. Non è stata fissata una nuova udienza e questo fa ipotizzare e la questione possa essere in via di ricomposizione.

La Regione ha richiesto il rinvio dell’udienza per consentire ulteriori approfondimenti, anche alla luce delle recenti determinazioni assunte dal commissario straordinario dell’Autorità portuale, che hanno garantito la continuità dell’azione amministrativa dell’ente attraverso la riconferma del direttore generale Lupi, figura di riconosciuta e consolidata professionalità, si apprende dalla presidenza della Regione. Nel contempo la Regione ha preso atto dell’attività svolta in questi mesi dall’avvocato Tardino, che sta operando “con impegno e competenza nello svolgimento del proprio mandato”.