Non è ancora chiaro esattamente in quanti fossero a bordo del mezzo

GIARRE (CATANIA) – Un’auto si è ribaltata lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, in direzione Catania, all’altezza dello svincolo di Giarre. È avvenuto attorno alle 16 e fortunatamente non si segnalano vittime. Non è chiaro esattamente in quanti si trovassero all’interno del veicolo.

La notizia rimbalza in questi minuti sui social. Si sa solamente che a bordo dell’auto c’erano alcuni ragazzi giovanissimi. L’auto avrebbe fermato al sua corsa ribaltata su un fianco.