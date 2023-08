Autostrada A18 Messina – Catania: riaperta la galleria Letojanni

Nella carreggiata lato mare è stato rimosso il doppio senso di circolazione, istituito dopo la frana. Gli altri particolari

1' DI LETTURA

LETOJANNI (ME) – È stata riaperta oggi pomeriggio nell’autostrada A/18 Messina-Catania la galleria lato monte all’altezza di Letojanni, in direzione di Catania. Nella carreggiata lato mare, quindi, è stato contestualmente rimosso dal Consorzio Autostrade Siciliane il doppio senso di circolazione che era stato istituito a causa della frana della collina.

Come cambiano le corsie in autostrada

In questa fase, su entrambe le carreggiate, lato mare e lato monte, il transito sarà parzializzato per ragioni di sicurezza su una corsia. «Questa parziale riapertura permetterà un deflusso migliore degli utenti in transito in un periodo di grande traffico e costituisce un importante passo in avanti per la conclusione dei lavori prevista in autunno», sottolinea Alessandro Aricò, assessore regionale alla Mobilità.