Autostrada A19, chiusa martedì l’uscita di Resuttano verso Catania

PALERMO – L’Anas fa sapere che dal 2 all’8 settembre, lungo la A19 “Palermo-Catania”, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall’autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione di Catania, all’altezza del chilometro 83.
Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sulla rampa, anche in previsione del suo utilizzo come viabilità alternativa durante i lavori sul viadotto Cannatello in direzione Catania.
Il percorso alternativo
Nei giorni di chiusura, tutti i mezzi con massa inferiore alle 44 tonnellate potranno raggiungere le località di Resuttano e Alimena percorrendo la A19 fino allo svincolo di Ponte Cinque Archi al km 97,750 e immettersi nella carreggiata in direzione Palermo per raggiungere lo svincolo di Resuttano.