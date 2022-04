Autostrada A29, impatto fatale: un morto e tre feriti

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso

Impatto fatale lungo l’autostrada a 29 Palermo-Mazara del Vallo, al km 17,600, all’altezza dello svincolo di Cinisi. Un’autovettura che viaggiava in direzione Palermo ha impattato violentemente e a perdere la vita è stato un operaio di 52 anni, si tratta di Petre Negoita, nato in Romania ma residente a Palermo da tempo.

Nell’impatto altre tre persone, che occupavano la stessa vettura di Petre Negoita, sono rimaste ferite. Una di loro è stata trasportata in elisoccorso alla rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo per le gravi condizioni riscontrate dai sanitari del 118. È tuttora sottoposto ad un intervento chirurgico. Gli altri due hanno riportato ferite meno gravi e sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso di Villa Sofia di Palermo.

Sul posto sono presenti le squadre di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.