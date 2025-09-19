 Autostrada A4, Tir si ribalta e perde il carico: traffico bloccato
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Autostrada A4, Tir si ribalta e perde il carico: traffico bloccato

Operai al lavoro per rimoverlo
VIABILITÀ
di
1 min di lettura

MILANO – Incidente stradale lungo l’Autostrada A4. Questa mattina, intorno alle 6.30, un Tir, che era in direzione Milano, si è ribaltato perdendo il carico di mais che trasportava.

Il Tir ribaltato ha occupato le tre corsie bloccando, così, il traffico. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma. L’autista è uscito illeso dal mezzo e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono gli agenti della polizia stradale, per effettuare i rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto e gli operatori della società autostrade che sono al lavoro per rimuovere il Tir e ripristinare la viabilità. Intanto, il traffico in direzione Milano è completamente interrotto e si registrano lunghe code già dalle prime ore del mattino.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI