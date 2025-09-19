Operai al lavoro per rimoverlo

MILANO – Incidente stradale lungo l’Autostrada A4. Questa mattina, intorno alle 6.30, un Tir, che era in direzione Milano, si è ribaltato perdendo il carico di mais che trasportava.

Il Tir ribaltato ha occupato le tre corsie bloccando, così, il traffico. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma. L’autista è uscito illeso dal mezzo e non si sono registrati feriti.

Sul posto sono gli agenti della polizia stradale, per effettuare i rilievi per chiarire le dinamiche dell’accaduto e gli operatori della società autostrade che sono al lavoro per rimuovere il Tir e ripristinare la viabilità. Intanto, il traffico in direzione Milano è completamente interrotto e si registrano lunghe code già dalle prime ore del mattino.

