Autostrada Palermo-Catania, sabato riapre lo svincolo di Termini Imerese

L'anticipazione del sindaco Maria Terranova

TERMINI IMERESE – Dopo sette mesi e con un alcune settimane di anticipo riapre lo svincolo autostradale di Termini Imerese sull’autostrada A19 Palermo Catania. Lo comunica il sindaco di Termini, Maria Terranova.

“Ho appena sentito telefonicamente il sub commissario dell’autostrada A19 Palermo-Catania – dice il sindaco -. La notizia adesso è ufficiale. Sabato 21, alle ore 10.30 circa, riaprirà lo svincolo autostradale di Termini Imerese nelle tre direzioni entrata e in uscita per Palermo ed entrata lato Messina – dice il sindaco – È tempo di riprendere le nostre abitudini quotidiane con serenità”. La chiusura dello svincolo era iniziata lunedì 26 febbraio.