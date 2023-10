Autovelox in Sicilia, ecco dove saranno installati dal 2 all’8 ottobre 2023

L'elenco di strade e autostrade monitorate questa settimana

PALERMO – La polizia stradale ha reso noto l’elenco di strade e autostrade siciliane nelle quali verranno posizionati autovelox e telelaser. La settimana di riferimento è quella dal 2 all’8 ottobre 2023.

Autovelox, cosa rischiano i trasgressori

Le sanzioni variano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.