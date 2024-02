Autovelox, Salvini: i sindaci dovranno spiegare perché e dove sono

Il vicepremier: stiamo lavorando al nuovo Codice della strada

ROMA- “Stiamo lavorando al nuovo Codice della strada per ridurre morti e feriti. Gli autovelox dovranno essere omologati a livello nazionale e i sindaci dovranno spiegare perché li mettono e dove e con quale motivazione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, intervistato dal Gr1. Negli autovelox, ha aggiunto, non c’è “assolutamente nulla di sbagliato” se vengono messi “per salvare vite vicino alle scuole, agli ospedali, nelle strade dove ci sono tanti incidenti. Se vengono moltiplicati dalla sera alla mattina su stradoni a due corsie per fare cassa, sono semplicemente un’altra tassa”.