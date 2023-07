Autovelox sulle strade siciliane, ecco dove saranno installati fino al 9 luglio

L'elenco delle statali e delle autostrade in cui saranno effettuati i controlli questa settimana

La polizia ha reso noto i luoghi in cui saranno effettuati controlli contro l’alta velocità su strade Statali e autostrade siciliane con autovelox, telelaser e trumcam. Le postazioni con il rilevamento della velocità dei veicoli fino a domenica 9 luglio sono sul sito della polizia.

Le sanzioni

Le sanzioni variano a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.