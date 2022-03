Avellino-Palermo 1-2: irpini restano in 10, espulso Tito LIVE

La diretta testuale della sfida tra i rosanero e gli irpini

AVELLINO – La compagine guidata da Silvio Baldini va in scena allo stadio “Partenio” contro l’Avellino in occasione della 31^ giornata del girone C di Serie C. “Tappa fondamentale, vietato sbagliare” ha detto l’allenatore dei rosanero alla vigilia del match contro gli irpini. La sfida metterà in palio tre punti importanti ai fini di un miglior piazzamento in classifica in ottica playoff. Il tecnico toscano che guida i siciliani opta sempre per il 4-2-3-1, con alcune novità nella formazione iniziale. In mediana ci saranno De Rose e Dall’Oglio, mentre alle spalle di Brunori agiranno Soleri, Luperini e Valente; Buttaro sostituisce Accardi sulla corsia di destra.

PRIMO TEMPO

Le due squadre raggiungono il terreno di gioco: padroni di casa in completo verde con riporti bianchi, siciliani in maglia rosanero. Il primo pallone è affidato alla squadra che gioca tra le mura amiche, l’arbitro fischia l’inizio del match. Si lotta su ogni pallone dopo circa 10 minuti di gioco, con la squadra rosanero che va in pressing alto sui calciatori irpini in possesso della sfera. Al 14′ arriva il vantaggio dell’Avellino! Due triangolazioni al limite dell’area di rigore rosanero permettono a Matera di ricevere palla all’interno e, del tutto indisturbato, di calciare in diagonale battendo Massolo! Bastano due giri di lancette per vedere il gol del pareggio dei rosanero. Dall’Oglio su calcio d’angolo trova in mezzo Brunori che, anche lui tutto solo, calcia al volo battendo Forte! Il risultato torna subito in parità. Al minuto 21 il Palermo rischia di andare in vantaggio: De Rose trova in verticale Brunori che, in posizione regolare, corre da solo verso la porta difesa da Forte: a tu per tu con l’ultimo uomo dell’Avellino, però, il numero 9 dei rosanero tenta il pallonetto murato dallo stesso portiere irpino. Grande occasione per la squadra di Baldini.

Al 30′ Kanoute sgasa sulla corsia di destra, il suo cross trova in area Plescia che da distanza ravvicinata manda la sfera sopra la traversa con un colpo di testa. Dopo due minuti gli irpini chiedono a gran voce al direttore di gara un calcio di rigore per un tocco di mano di Marconi che non sembra esserci stato. Nelle ultime battute del primo tempo i ritmi si abbassano mentre si scaldano un po’ gli animi. Tanti falli e qualche attimo di tensione hanno rallentato il proseguirsi dell’incontro, ma il direttore di gara sembra avere la situazione sotto controllo. Al 45′ l’ultima occasione del match è tra i piedi di Micovschi che su calcio di punizione prova a sorprendere Massolo che risponde con i pugni. Subito dopo l’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi.

SECONDO TEMPO

Inizia la ripresa allo stadio “Partenio”, nessuna sostituzione tra le due squadre che riprendono il match con gli stessi undici del primo tempo. Al 49′ il Palermo trova il gol del vantaggio! Dall’Oglio in verticale manda Brunori verso la porta avversaria, il numero 9 dei rosanero viene accerchiato da tre difensori avversari ma riesce a trovare in mezzo all’area Valente che calcia forte e va in gol! Dopo la rete del 2-1 per i rosanero, l’Avellino ha iniziato a spingere alla ricerca del gol del pari; il Palermo sembra reggere alle azioni offensive degli irpini. Al 58′ Baldini manda in campo Crivello al posto di Giron. Un minuto dopo mister Gautieri risponde mandando in campo Maniero per sostituire Plescia. Al 63′ Aloi su calcio di punizione impensierisce Massolo che in volo manda la sfera in calcio d’angolo; sugli sviluppi, l’estremo difensore dei rosanero blocca una conclusione da fuori area potente ma centrale. Minuto 65, altro cambio per l’Avellino: entra De Francesco che prende il posto di Carriero. I rosanero, invece, sostituiscono Dall’Oglio con Damiani.

Al 67′ i padroni di casa rimangono in 10 uomini, viene espulso Tito per qualche parola di troppo rivolta al direttore di gara. Ancora un cambio per gli irpini al minuto 72, entra in campo Mignanelli che va a sostituire Micvoshi.

IL TABELLINO

AVELLINO: 22 Forte, 2 Rizzo, 3 Tito, 4 Aloi (cap.), 6 Scognamiglio, 7 Kanoute, 11 Plescia (dal 60′ Maniero), 13 Dossena, 20 Carriero (dal 65′ De Francesco), 21 Matera, 25 Micovschi (dal 72′ Mignanelli). A disposizione: 1 Pane, 12 Pizzella, 8 Mastalli, 10 De Francesco, 15 Mocanu, 19 Maniero, 27 Tarcinale, 29 Musto, 30 Stanzione, 33 Mignanelli. Allenatore: Gautieri.

PALERMO: 12 Massolo; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 3 Giron (dal 58′ Crivello); 20 De Rose (cap.), 11 Dall’Oglio (dal 65′ Damiani); 30 Valente, 17 Luperini, 27 Soleri; 9 Brunori. A disposizione: 1 Pelagotti, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 16 Somma, 19 Odjer, 21 Damiani, 75 Felici, 77 Doda. Allenatore: Baldini.

Arbitro: Tremolada (Monza). Assistenti: Valente (Roma 2) – Lencioni (Lucca). Quarto Ufficiale: Marini (Trieste).

MARCATORI: Matera (14′), Brunori (16′), Valente (49′).

NOTE: Ammoniti: Aloi, Valente, Carriero, De Rose, Gautieri (allenatore). Espulsi: Tito.