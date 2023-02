Avimecc Modica, quarta sconfitta di fila contro Casarano

Continua il momento negativo dei siciliani

MODICA (RG) – Continua il momento negativo dell’Avimecc Volley Modica che al “PalaRizza” si arrende in quattro set in 2h 11′ alla Leo Shoes Casarano che infligge al sestetto di Giancarlo D’Amico il quarto stop consecutivo.

Dopo essere andata sotto di due set il sestetto modicano era riuscito a rientrare in partita, facendo vedere qualche spiraglio di rinascita, ma è stato un fuoco di paglia, perchè nel quarto set Casarano trascinato da Marzolla e Cianciotta ha ripreso in mano l’inerzia della partita chiudendo il match e portandosi a casa l’intero bottino.

A fine gara musi lunghi in casa Avimecc Volley Modica che ora non può più sbagliare e deve assolutamente reagire per evitare di complicare ulteriolmente una situazione che si sta facendo sempre più difficile.

IL TABELLINO

Avimecc Volley Modica 1 – Leo Shoes Casarano 3

Parziali: 20/25, 22/25, 30/28, 19/25

Avimecc Volley Modica: Turlà 14, Raso 7, Capelli 23, Putini, Chillemi 9, Firringieli, Princi 3, Garofolo 8, Petrone, Nastasi (L1), Aiello (L2), n.e. Quagliozzi, Saragò. All. Giancarlo D’Amico; Ass: Enzo Di Stefano.

Leo Shoes Casarano: Moschese 12, Floris, Marzolla 26, Rampazzo, Ulisse, Ciupa 12, Fanizza 1, Cianciotta 23, Matani 8, Prosperi (L1), n.e.: Urso (L2). All. Fabrizio Luchelli; Ass. Fabio Cozzetto

Arbitri: Giovanni Giorgianni di Messina e Walter Stancati di Brindis