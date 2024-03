Avola, bici elettriche alterate: 120 mila euro di sanzioni

Controlli sul territorio

SIRACUSA – I carabinieri della Compagnia di Noto hanno effettuato un controllo sulle biciclette elettriche alterate ad Avola, nel Siracusano. In totale 18 i mezzi risultati alterati, in quanto potenziati per raggiungere velocità al di sopra dei limiti consentiti dalla legge, ed elevate sanzioni per 120 mila euro.

Ai conducenti contestate le sanzioni amministrative per mancata patente di guida, uso del casco protettivo, immatricolazione e l’assenza di targa e assicurazione obbligatoria con importi che arrivano fino a 8 mila euro per ogni veicolo, oltre al sequestro ai fini della confisca del mezzo.

L’operazione è stata effettuata con il supporto del personale del gruppo specializzato per il controllo del circolante del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del sud di Bari e del Centro prova autoveicoli di Catania. Le modifiche apportate alle bici elettriche, per le caratteristiche strutturali e per l’impianto frenante, insufficiente, innalzano la probabilità di incidenti stradali con il possibile coinvolgimento di pedoni.