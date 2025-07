Dal 31 luglio al 2 agosto

AVOLA (SIRACUSA) – Debutta nel Siracusano Avola Book Festival, rassegna dedicata ai libri e a chi ama la letteratura e la bellezza del pensiero condiviso. Gli incontri, dal 31 luglio al 2 agosto, si svolgeranno nei Giardini di Palazzo di Città, nel Sagrato della Chiesa di Santa Venera e a Borgo Marinaro, con “Fuori luogo. Dove la cultura trova posto”.

A incontrare il pubblico saranno sei firme di rilievo del panorama italiano: Salvo Toscano da qualche giorno in libreria con “Il caso Barraco” (Newton Compton), una nuova indagi’ne dei fratelli Corsaro con Beppe Fiorello e Paolo Imbriguglia su Canale 5; Salvo Palazzolo ed il suo “L’amore in questa città” (Rizzoli), un femminicidio occultato negli ambienti universitari della Palermo del regime fascista, una storia vera che l’inviato di Repubblica ha raccontato per la prima volta dopo 90 anni di silenzi e complicità; Saba Anglana con “La signora Meraviglia” (Sellerio), tra i romanzi finalisti del Premio Strega 2025; Pietro Grasso, ex procuratore nazionale antimafia con “Tu che parte stai? Tutti siamo chiamati a scegliere” (Tunuè), un fumetto sulla legalità e i fatti di Sicilia; Rosita Manuguerra, scrittrice esordiente con “Malanima” (Feltrinelli), romanzo che prende vita a Favignana e Luciano Regolo con “San Carlo Acutis. L’influencer di Dio” (Ed. San Paolo), che sarà canonizzato il prossimo 7 settembre.

Le presentazioni saranno impreziosite da percorsi musicali, performance, degustazioni sensoriali e iniziative notturne a cura di AIS Siracusa. La chiusura è affidata al Club Letterario Notturno “I Sonnambuli” con Fabio Manenti e Michele Arezzo.

La rassegna è promossa dall’amministrazione comunale guidata da Rossana Cannata. “In un momento storico in cui la superficialità rischia di diventare norma, abbiamo deciso di investire nella profondità, nella parola, nella narrazione. Questa è solo la prima tappa di un cammino che vogliamo lungo e partecipato”, ha detto.

Direzione artistica affidata al giornalista Andrea Cassisi. “Avola Book Festival nasce dal desiderio di mettere radici in un luogo spesso considerato “fuori dalle mappe” – ha affermato – della cultura mainstream, ma che ha una forza narrativa straordinaria. Non vogliamo imitare nessun modello preesistente, ma creare uno spazio nostro, unico, in cui ogni disciplina possa trovare voce”.