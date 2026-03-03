Avola, rissa tra un consigliere comunale e un dipendente

Il sindaco: "Il Palazzo comunale deve essere sempre improntato al rispetto dei ruoli"

AVOLA (SIRACUSA) – Una colluttazione si è verificata nella giornata di ieri, lunedì 2 marzo, al Municipio di Avola, in provincia di Siracusa, tra un consigliere comunale e un dipendente comunale.

Tullio Urso, capogruppo di “Avola La Nostra Terra” che sarebbe stato medicato in ospedale e poi dimesso con una prognosi di sette giorni per contusioni.

“Quanto accaduto riguarda esclusivamente i soggetti coinvolti e si inserisce in dinamiche personali tra gli stessi – ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata -. Ciò non esime tuttavia dal richiamare un principio fondamentale: il Palazzo comunale è luogo di lavoro e di confronto istituzionale e deve essere sempre improntato al rispetto dei ruoli, delle persone e delle regole, così come ogni altro luogo deve essere presidio di civiltà e correttezza nei comportamenti. Ogni azione o reazione, tanto da parte del consigliere quanto del dipendente, sarà oggetto di attenta valutazione e, ove dovessero emergere comportamenti non conformi, si procederà secondo quanto previsto dall’ordinamento, anche sotto il profilo disciplinare”.