"Noi come...", la frase choc che agita il partito di Calenda

Azione in subbuglio

ROMA- Veleni nel centrosinistra in vista del voto per governare la Basilicata. L’ultimo episodio è l’audio shock del consigliere regionale di Azione, Pittella, che, parlando ai suoi, accusa Pd e 5s di agire ‘per far male, per far morire’ come ‘quando portavano gli ebrei nelle camere a gas… Ecco, io sono un ebreo

per loro che deve morire’. Poi le scuse, che non placano però la polemica. Tanto più dopo l’annuncio di Azione che, come Italia Viva, sosterrà il governatore uscente del centrodestra Bardi.

In Veneto, intanto, il segretario regionale della Lega, Stefani, annuncia il progetto di presentare nel 2025 una lista con il nome dell’attuale governatore, affiancata a quella del Carroccio e liste civiche. Ma Zaia : ‘Più utile chiedere ai cittadini’.