Si trovava a casa di un amico, ora è al Policlinico universitario

MESSINA – Un uomo aggredito da due cani a Gioiosa Marea a casa di un amico è al Policlinico di Messina ricoverato con la prognosi riservata ma non sembra in pericolo di vita. Il malcapitato è stato trasferito d’urgenza dall’ospedale Barone Romeo di Patti.

Qui i medici lo hanno inizialmente soccorso. Poi, visto che alcune delle ferite erano piuttosto serie, i medici hanno disposto il ricovero in elisoccorso all’ospedale universitario messinese. Al momento i camici bianchi tengono la prognosi riservata ma i primi esami non fanno temere per la sua vita.

