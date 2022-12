“The bad guy”, Guia Jelo giudice su Prime Video

L'attrice catanese interpreta il capo del pool antimafia nella serie in uscita oggi sulla piattaforma Amazon

CATANIA – È un personaggio enigmatico e ricco di contraddizioni Giuseppina Corifena, il magistrato capo del pool antimafia interpretato da Guia Jelo nella nuova serie ‘The bad guy’, in uscita oggi, giovedì 8 dicembre, su Amazon Prime Video.

Diretta da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, la crime story può vantare un cast d’eccezione, con protagonisti Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. La serie, ambientata in Sicilia, racconta la storia di un pubblico ministero che, ingiustamente accusato di collusione con la mafia, passa dall’altra parte della barricata.

“È una storia avvincente, ricca di sorprese. Io interpreto il personaggio di Giuseppina Corifena, capo del pool antimafia, una donna misteriosa, che sorprenderà il pubblico – racconta Guia Jelo – Essere stata scelta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana è stato il coronamento in età matura della mia carriera. Questo prodotto, così affascinante, come è il target dei registi, è nelle mie corde perché è come un puzzle che funziona ed è leggibile nel suo disegno proprio perché i pezzi del puzzle non sono messi al loro posto. Questo la rende ricca di fascino e molto moderna. Sono felice di averla girata perché è proprio nelle mie corde. Anche io, come i protagonisti di questa serie, sono reale ma anche verosimile. Diciamo, quindi, che si è incastrata perfettamente con il mio percorso artistico. Conto di girare anche la seconda serie, entrando sempre più negli enigmi di questo personaggio, che avrà un risvolto che non posso ancora rivelare”.

L’esperienza sul set è stata ricca non solo dal punto di vista professionale ma anche umano. “Il mio rapporto sul set con i colleghi è stato davvero intenso – prosegue l’attrice – Claudia Pandolfi, per esempio, mi riempiva di coccole. È un’artista che merita di essere l’attrice importante che è, per l’aspetto umano oltreché per quello artistico. Io le sono grata per la sua amicizia. Ho legato anche con Lo Cascio naturalmente, con cui c’è una grande confidenza e stima, pur nel rigore degli schemi professionali”.

A realizzare la colonna sonora di ‘The bad guy’ il duo musicale formato da Di Martino e Colapesce. “Si è verificata una bellissima coincidenza con questi due artisti meravigliosi – svela Guia Jelo – Subito dopo la serie di Amazon, ho girato un film con protagonisti proprio Di Martino e Colapesce, due anime buone. Ho recitato un personaggio un po’ inquietante, arcano, molto misterioso, esoterico. È un grosso cammeo – conclude – ma non posso ancora rivelare il titolo del film”.