Bagheria, al via la manifestazione per la ricerca di operatori bike sharing

BAGHERIA (PA) – Bagheria avrà presto un servizio bike sharing. È stata pubblicata all’albo pretorio on line una manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori a svolgere, in via sperimentale, il servizio di bike sharing a flusso libero e a pedalata assistita sul territorio del Comune di Bagheria.

È questo un potenziale servizio di interesse pubblico complementare al servizio di trasporto pubblico locale che anche questo andrà implementato. A coordinare la procedura amministrativa e la direzione V- Lavori Pubblici e Urbanistica, Area “Opere Pubbliche”.

L’Amministrazione comunale di Bagheria, con deliberazione di giunta n. 115 del 16/06/2023, aveva già approvato le linee guida per l’attività di bike sharing a flusso libero sul territorio del comune di Bagheria perché intende realizzare, sul proprio territorio, un sistema di bike sharing opportunamente gestito e posto a servizio dell’utente avvalendosi di risorse già in dotazione dell’Ente e di ulteriori forniture richieste agli operatori economici i quali risultino interessati all’erogazione del servizio.

L’ente metterà a disposizione dell’operatore che espleterà il servizio: 22 stazioni di ricarica, ciascuna per 2 bici (ad oggi in fase di installazione), 18 bike del tipo MTB City Trekking; 14 bike del tipo “da passeggio”; 4 bike a tre ruote con carrozzina anteriore per il trasporto di soggetti diversamente abili adulti, adatte anche al trasporto bambini (ad oggi in fase di consegna).

La manifestazione di interesse per espletare il servizio può essere presentata da soggetti pubblici o privati, organizzati in forma di impresa individuale o societaria, in forma di ATI o anche in forma consortili che siano iscritti al registro delle imprese delle rispettive Camere di Commercio; tutti i requisiti che il soggetTo deve possedere sono presenti nella documentazione di selezione presente all’albo pretorio on line del Comune.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al Comune di Bagheria entro le ore 10:00 del 17/07/2023, al seguente recapito: Comune di Bagheria Area “Opere Pubbliche” esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: lavoripubblici@pec.comune.bagheria.pa.it

Il responsabile del procedimento è la dottoressa Giuseppina Cuffaro (tel. 091/943805 mail:g.cuffaro@comune.bagheria.pa.it)

All’albo pretorio on line, al seguente link: dettaglio-albo-pretorio (trasparenza-valutazione-merito.it) sono pubblicati l’avviso, la determina di approvazione dell’avviso, le linee guida, il facsimile della domanda, e la cartina point bike. Il servizio, nella sua fase iniziale di concessione gratuita, si prevede si protrarrà sino al 31/12/2024.