Bagheria, arrestato perché avrebbe custodito droga: torna libero

Accolto il ricorso della difesa

PALERMO – È stato arrestato due settimane fa in un blitz antidroga a Bagheria, il Tribunale del Riesane scarcera Matteo Tomasello, 45 anni. Accolto il ricorso degli avvocati Mario Caputo e Nicola Nocera.

A Tomasello viene contestato di avere custodito ingenti quantità di cocaina e crack in un magazzino di sua proprietà in Maggiore Toselli a Bagheria. La Procura della Repubblica riteneva che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza documentati da video. Di avviso opposto la difesa secondo cui, i filmati non avrebbero fornito “adeguati e precisi riscontri circa la sua condotta di detentore e custode, contestando, altresì, l’assenza agli atti di conversazioni telefoniche dalle quali a parere della difesa emergerebbe in maniera chiara ed evidente il contributo fornito da Tomasello all’associazione a delinquere”.

Il Riesame ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Tomasello torna in libertà. “È evidente che – spiegano gli avvocati Mario Caputo e Nicola Nocera – il Tribunale del Riesame ha fatto buon governo dei principi e delle osservazioni proposte dai difensori in relazione all’applicazione della più grave misura cautelare, evitando la privazione della libertà personale per fatti, che allo stato, non appaiono gravi. Nel corso della prosecuzione delle indagini preliminari la difesa ritiene di potere far valere, anche mediante attività di investigazione difensiva, l’estraneità di Tomasello dai gravi fatti di cui è accusato”.