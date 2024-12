Ha rifiutato di sottoporsi all'alcol test

PALERMO, 21 DIC – È finito dentro un bar di Bagheria con la vettura. Un giovane di 29 anni alla guida di una Golf Volkswagen ha abbattuto un palo della luce e ha sfondato la vetrina del bar Garden di via Ignazio Lanza di Trabia. Nonostante l’impatto i due automobilisti non sono rimasti feriti.

Il ventinovenne visibilmente alterato come hanno accertato gli agenti di polizia ha rifiutato di sottoporsi all’alcol test accettando il massimo delle sanzioni previste. Insieme agli agenti di polizia sono intervenuti i sanitari del 118. I due giovani hanno rifiutato di essere portati in ospedale. L’auto è stata sequestrata in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità.

Oltre alla decurtazione di 10 punti dalla patente, secondo il nuovo codice della strada, l’automobilista rischia la sospensione della patente fino a 2 anni, l’arresto da 6 mesi a un anno e una multa fino a 6 mila euro.