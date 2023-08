Bagheria, discoteca priva di autorizzazioni: una denuncia

I controlli della polizia nella cittadina alle porte di Palermo

1' DI LETTURA

BAGHERIA – Controlli dei poliziotti della Questura di Palermo e del commissariato di Bagheria in alcuni locali del Palermitano. Gli uomini della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e del locale commissariato, hanno effettuato un accesso ispettivo presso la discoteca “Mirage” dove ne momento del controllo, si stava svolgendo una serata danzante con tre dj e circa 700 avventori.

Il titolare, contattato dai poliziotti, è risultato sprovvisto della necessaria agibilità, rilasciata dalla Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo e della licenza rilasciata dal Questore per tenere pubblici trattenimenti danzanti.

Il provvedimento nasce dalla meticolosa attività di monitoraggio preventivo delle cosiddette fonti aperte operata dai poliziotti: canali social e Internet, strumenti questi, attraverso i quali, in genere, vengono pubblicizzati con ampio anticipo gli eventi, anche quelli che poi risultano essere irregolari. Al termine degli accertamenti il titolare è stato denunciato in stato di libertà per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ed il locale è stato posto sotto sequestro preventivo per impedire la reiterazione del reato.

A far da cornice all’attività di natura amministrativa, anche una lunga serie di controlli su strada che hanno riguardato alcune delle vie e delle piazze bagheresi più frequentate da giovani come piazza San Sepolcro. Identificate 30 persone, mentre in altri 6 posti di blocco sono state identificate 81 persone e controllati 30 veicoli.