 Incendio in casa a Bagheria, eroico intervento di due carabinieri
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Bagheria, due carabinieri salvano 4 persone da un incendio in casa

ospedale Termini Imerese
I militari hanno respirato tanto fumo e sono stati portati all'ospedale di Termini Imerese
PROVINCIA DI PALERMO
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1 min di lettura

BAGHERIA – Due carabinieri hanno messo in salvo quattro persone rimaste in trappola in un incendio divampato a Bagheria (Palermo) in un condominio in via Filippo Tommaso Marinetti. I militari non hanno aspettato l’arrivo dei vigili del fuoco e sfidando le fiamme e il fumo hanno raggiunto i residenti portandoli in salvo.

Hanno respirato tanto fumo sprigionato dal rogo e sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Termini Imerese. Dopo le cure sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi. Il rogo è stato spento dalle squadre dei vigili del fuoco. Ingenti i danni alle abitazioni.

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