Bagheria, due carabinieri salvano 4 persone da un incendio in casa

I militari hanno respirato tanto fumo e sono stati portati all'ospedale di Termini Imerese

BAGHERIA – Due carabinieri hanno messo in salvo quattro persone rimaste in trappola in un incendio divampato a Bagheria (Palermo) in un condominio in via Filippo Tommaso Marinetti. I militari non hanno aspettato l’arrivo dei vigili del fuoco e sfidando le fiamme e il fumo hanno raggiunto i residenti portandoli in salvo.

Hanno respirato tanto fumo sprigionato dal rogo e sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Termini Imerese. Dopo le cure sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi. Il rogo è stato spento dalle squadre dei vigili del fuoco. Ingenti i danni alle abitazioni.