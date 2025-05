Bagheria, fermato con la droga in auto: arrestato un giovane pusher

L'operazione dei carabinieri

BAGHERIA – I carabinieri di Bagheria, durante un posto di blocco hanno arrestato un 25 enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato alla guida della sua auto, mostrando un atteggiamento nervoso nei confronti dei militari che, insospettiti, hanno deciso di procedere ad una perquisizione.

Durante il controllo sull’auto e sul 25enne sono state trovate all’interno di una scatola 34 dosi di hashish, per un peso complessivo di 14 grammi e 1.410 euro in contanti. I carabinieri hanno esteso la perquisizione anche a casa del bagherese recuperando altri 765 grammi di hashish suddivisi in vari panetti e materiale per il confezionamento.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto disponendo per la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.