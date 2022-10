Bagheria, l’amministrazione pensa ad una festa dedicata a sport e salute

Convocate le associazioni sportive. L'evento farà parte del progetto "Non è roba per te" per dissuadere dall'uso di droga

1' DI LETTURA BAGHERIA (PA) – L’amministrazione comunale convoca per tutte le associazioni sportive del territorio, i gestori di palestre e tutti coloro che operino nel mondo dello sport per organizzare insieme una festa dedicata a sport e salute. Nell’ambito del progetto “Non è roba per te” che ha l’obiettivo di dissuadere dall’uso di qualsiasi tipo di droga, l’assessorato alle Politiche Sociali e la Famiglia diretto da Emanuele Tornatore organizza questo incontro per sabato 5 novembre, alle ore 10,00, presso il giardino di villa San Cataldo, dove si vorrà poi organizzare la giornata di sport. Sono invitati tutti gli operatori sportivi, le associazioni che vogliamo partecipare all’organizzazione dell’evento e fare proposte che verranno valutate dall’amministrazione comunale. All’incontro sarà presente anche l’assessore allo Sport Massimo Cirano. L’amministrazione comunale ricorda che è sempre attivo il numero verde se hai bisogno di aiuto o se vuoi aiutare chi ha un problema di dipendenza dalle droghe. Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 al numero 800.826620.

