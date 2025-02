Bagheria, addio all’ex presidente del consiglio comunale Francesco Lima

Il sindaco: "Una vita dedicata all'impegno politico"

PALERMO – Bagheria in lacrime per la scomparsa di Francesco Lima, ex presidente del consiglio comunale morto a 72 anni. Conosciuto da tutti come “Ciccio” era stato un grande punto di riferimento per la cittadinanza.

Il messaggio del sindaco

A dare l’annuncio è stata l’amministrazione comunale, attraverso una nota ufficiale: “Da tempo affetto da una grave malattia, Lima è stato presidente del consiglio comunale e ha dedicato la sua vita all’impegno politico – si legge -. Oltre alla sua attività politica, Ciccio Lima era devoto alla Madonna Addolorata e membro della congregazione”.

“L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Maria Tripoli, insieme alla giunta, al presidente del consiglio Andrea Sciortino e ai consiglieri, esprime il proprio cordoglio e le più sentite condoglianze alla famiglia Lima in questo momento di dolore”.

“Lima è stato un punto di riferimento per la nostra comunità – proseguono -. La sua passione politica, il suo senso del dovere e la sua profonda umanità resteranno impressi nella memoria di tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato”.

“Punto di riferimento per la comunità”

Decine i messaggi dal mondo della politica, ma anche da parte dei cittadini. “Ho appena saputo che è venuto a mancare l’amico Ciccio Lima – scrive Alberto Maggiore -, una persona disponibile e perbene. Mi mancherai amico mio”.

Lima, figura di riferimento anche dal punto di vista sociale, era molto stimato: “Un uomo su cui si poteva contare sempre – scrive Roberto Rizzo – che ben conosceva il territorio, nel bene e nel male. Una grande perdita per tutti noi, non dimenticheremo mai la passione che metteva in tutto ciò che faceva”.

Il 28 febbraio l’ultimo saluto

E ancora: “Ciao, Francesco Lima – scrive Giuseppe Di Salvo pubblicando alcune foto degli anni Settanta -. Era l’anno politico del Fuori! di Palermo 1976/77. Ciccio Lima partecipò alle prime riunioni per le lotte di liberazione. Lo baciai per l’ultima volta una decina di giorni fa. Sapevo e capivo che era prossimo all’ultimo viaggio. Vicinanza ai suoi carie ai suoi amici”. I funerali saranno celebrati venerdì 28 febbraio alle 11 nella chiesa madre di Bagheria.