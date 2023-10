Bagheria, rapina al centro scommesse: uomini armati di taglierino

Indagini della polizia

BAGHERIA (PALERMO) – Rapina al centro scommesse Better in via Nino Bixio a Bagheria (Palermo). In due armati di taglierino sono entrati nell’esercizio commerciale non distante da via Bernardo Mattarella in pieno centro e si sono fatti consegnare l’incasso dai dipendenti. I due sono fuggiti poco dopo.

Rapina, verifiche in corso

Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei negozio e della zona circostante per risalire agli autori. Negli ultimi giorni, numerose rapine a Palermo.