Indagini della polizia

PALERMO – Rissa a Bagheria, in corso Butera, dove un giovane e l’attuale fidanzato della sua ex si sono affrontati in strada a colpi di spranga.

Sull’episodio indaga la polizia di Stato.

Tra sabato e domenica notte due giovani sono stati pestati da un branco di sette, otto ragazzi in via Roma a Palermo.