Bagheria, sportello Amap in un immobile confiscato alla mafia

A renderlo noto è il sindaco Tripoli

BAGHERIA (PALERMO) – L’Amap attiverà presto a Bagheria, in provincia di Palermo, un nuovo sportello per le pratiche relative al servizio di gestione del servizio idrico e integrato.

L’immobile è stato confiscato alla mafia nel 2008

Anche Bagheria avrà il suo sportello Amap che gestisce appunto il servizio idrico. Lo sportello avrà sede in un immobile di proprietà del Comune, sito in via Massimo D’Azeglio, ex complesso Sicis, all’interno 23. D. Si tratta di un immobile confiscato alla mafia nel 2008. A renderlo noto è il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli.

Uno sportello per le richieste di tipo commerciale

L’immobile verrà concesso ad AMAP in uso gratuito, con utenze, spese condominiali, manutenzione ordinaria e gestione in genere a carico della stessa società. Presso lo sportello, di cui si comunicherà l’apertura appena possibile, potranno essere presentate le richieste di tipo commerciale (stipula di nuovi contratti, volture, disdette, aggiornamenti, rateizzazioni, reclami, etc…) che al momento possono essere formalizzate anche tramite: