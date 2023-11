Bagheria, vigile urbano aggredito da due giovani in corso Umberto

L'agente era impegnato in un servizio di controllo. Individuati i responsabili

BAGHERIA – Un agente della polizia municipale è stato aggredito a Bagheria durante un servizio di controllo in corso Umberto. Era in corso la manifestazione Bagheria Urban Fashion, e il tenente Salvatore Pilato era in servizio per la sicurezza della manifestazione su corso Umberto I quando ha subito l’aggressione da parte di due giovani che stavano procedendo sul marciapiede a bordo di una bici elettrica. L’agente ha cercato di fermali e i due lo hanno aggredito e si sono dati alla fuga, ma sono già stati individuati.

La manifestazione si è svolta senza alcun problema. Il tenente è stato medicato all’ospedale Policlinico. La prognosi è di 7 giorni. “Esprimo solidarietà al comando della polizia municipale per l’aggressione al tenente Pilato – dice l’assessore alla polizia municipale Giuseppe Tripoli – oltre al presidio fisso su corso Umberto I degli agenti, attivato già dall’anno scorso, l’amministrazione comunale ha incontrato nei giorni scorsi, per discutere le problematiche inerenti la sicurezza anche le altre forze dell’ordine”.