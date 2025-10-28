Baglioni al teatro Massimo, come cambia il traffico in piazza Verdi

L'ordinanza dell'ufficio traffico del Comune per il 3, 4 e 5 novembre

PALERMO – Claudio Baglioni in concerto al teatro Massimo di Palermo il 3, 4 e 5 novembre 2025, cambia il traffico nella zona di piazza Verdi nei giorni interessati dall’evento. Lo comunica in una nota il Comune in cui si spiega che “l’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in piazza Verdi in occasione del concerto di Claudio Baglioni che si terrà al teatro Massimo nei giorni 3-4-5 novembre 2025”.

“Il provvedimento stabilisce quanto segue: PIAZZA VERDI (ingresso posteriore teatro) sarà consentita la sosta del bilico dell’organizzazione, il giorno 03 Novembre 2025 e il giorno 05 Novembre, per 3/5 ore per consentire il carico e scarico del materiale scenografico e attrezzature e comunque fino a cessate esigenze”.

“Durante queste fasi – conclude la nota – si istituisce la chiusura al transito veicolare e pedonale, nonché il divieto di sosta con rimozione coatta della sosta a pettine della fascia di sosta tariffata Apcoa esistente di fronte all’ingresso posteriore del teatro per consentire la sosta del mezzo e per tutta la durata delle operazioni di carico e scarico detto mezzo sosterà fino a cessata esigenza”.