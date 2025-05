I residenti sono stati svegliati dal boato. Tre persone ferite

BAGNATICA (BERGAMO) – Un boato ed il crollo di una palazzina ha svegliato, questa mattina, la popolazione di Bagnatica, comune della provincia di Bergamo.

I vigili del fuoco, al loro arrivo, hanno soccorso tre persone ferite in modo grave. Si tratta di una donna ed il figlio, che abitavano nella casa da cui è partito il botto, con ustioni, sono stati portati al Niguarda di Milano. Un’altra donna, che vive in una casa accanto, colpita dai detriti di una parete esplosa. Feriti in modo meno grave un’altra inquilina e marito l’altro figlio della donna più grave.

A provocare l’esplosione intorno alle 6.20 sarebbe stata una fuga di gas. La donna ustionata avrebbe riferito ai primi soccorritori che l’esplosione si sarebbe generata subito dopo che lei stessa aveva acceso un fornello. Alcuni residenti della zona riferiscono che da alcuni giorni si sentiva puzza di gas. L’amministratrice di condominio però dice di non aver ricevuto alcuna segnalazione.

Sul posto i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri e al personale del 118. Secondo i primi rilievi dei pompieri, l’esplosione si sarebbe verificata al piano terreno dell’abitazione.

I residenti della palazzina, adesso, sono costretti ad abbandonare le proprie abitazioni.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.