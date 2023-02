Palermo, Baldini consegna la Panchina d’Oro al museo rosanero

Ad accoglierlo il presidente Dario Mirri

PALERMO – Silvio Baldini, ex allenatore del Palermo, nella mattina di lunedì 27 febbraio si è recato allo stadio “Renzo Barbera” per consegnare “alla città e ai tifosi” il premio vinto a Coverciano. L’allenatore che ha guidato i rosanero dalla Serie C alla Serie B con la vittoria dei play-off lo scorso anno è stato insignito della Panchina d’Oro di Serie C per la stagione 2021/2022. Il trofeo è stato consegnato dallo stesso Baldini al presidente del Palermo Dario Mirri così da apporlo tra i cimeli del Palermo Museum all’interno dell’impianto sportivo di viale del Fante. Di seguito, lo scatto pubblicato su Instagram dal Palermo con il momento della consegna del premio al club rosanero.