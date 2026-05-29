Balestrate, cade per una buca: il Comune risarcirà 800 mila euro

La vittima è una donna

PALERMO – Il tribunale civile di Palermo ha condannato il Comune di Balestrate a risarcire con quasi 800 mila euro un’anziana di 80 anni e le sue due figlie per i danni subiti dopo una caduta causata da una buca in stra

La sentenza è stata emessa dal giudice della terza sezione civile Angela Notaro. L’incidente risale alla sera del 15 luglio 2023 in via Madonna del Ponte, nel centro del comune del Palermitano. Secondo quanto ricostruito, la donna stava passeggiando quando sarebbe caduta a terra a causa di una buca presente lungo il passaggio pedonale.

“Ho visto una donna distesa per terra che è caduta per la presenza di una buca”, ha raccontato un testimone ascoltato dal giudice. La donna, rimasta priva di sensi, venne soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale.

Assistita dall’avvocato Federica Vitale, l’anziana ha avviato un’azione civile contro il Comune. Secondo il consulente tecnico nominato dal tribunale, il trauma cranico riportato nella caduta avrebbe provocato deficit motorio-deambulatori, deficit cognitivi e incontinenza, con lesioni compatibili con l’evento traumatico.

Il Comune di Balestrate ha annunciato ricorso. “Abbiamo presentato appello contro la sentenza, attendiamo l’esito finale”, ha dichiarato l’assessore Filippo Di Benedetto.