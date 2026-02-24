La madre è oggi alla guida di una campagna volta a prevenire tragedie analoghe

Una donna britannica, attenta e consapevole dei potenziali pericoli legati al consumo di alcol a Bali, è morta tragicamente dopo aver bevuto del limoncello. Kirsty McKie, questo il suo nome, viveva nella celebre località turistica da otto anni per amore del fidanzato che lavora nel settore dell’ospitalità.

Come racconta il “Mirror”, la donna acquistava esclusivamente bevande da “fornitori di fascia alta e affidabili”. Tuttavia, nel 2022, dopo una serata trascorsa a casa con un’amica, la 38enne di Stockport è morta dopo aver consumato una bottiglia di limoncello.

Ha bevuto inconsapevolmente alcol adulterato mentre cercava di riposare, convinta di avere semplicemente una forte sbornia. Il suo corpo è stato sepolto in Gran Bretagna un mese dopo il decesso, ma i familiari hanno atteso una risposta sulla sua morte per mesi.

Solo in seguito, i referti del patologo hanno confermato che la causa del decesso era un avvelenamento da metanolo. La madre di Kirsty, Margaret, è ora alla guida di una campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica e prevenire tragedie analoghe. “Può succedere a chiunque”, dice.

Chi era la 38enne morta dopo aver bevuto limoncello

Kirsty McKie lavorava come produttrice televisiva freelance e regista a Londra e ha vissuto per otto anni a Bali, dove si è formata come ceramista specializzata in lavorazioni in terracotta e organizzava corsi per turisti.

Dopo la sua morte, Margaret ha iniziato a fare pressione insieme ad altre famiglie colpite per ottenere riforme, sostenendo che casi simili si starebbero verificando anche in altre destinazioni come Grecia e Spagna. La donna, 66 anni, sta mettendo in evidenza i sintomi più critici, affinché chi ne è colpito non “cerchi di dormirci sopra pensando che sia solo una brutta sbornia”.

“Non abbiamo avuto la diagnosi su cosa l’avesse uccisa per mesi – ha raccontato – Anche la sua amica si era sentita male, ma si era ripresa. Non avevano alcun sospetto che potesse essere qualcosa di diverso da una forte sbornia. Abbiamo riportato Kirsty nel Regno Unito e celebrato il funerale un mese dopo la sua morte, senza avere ancora risposte”.

“Abbiamo scoperto che si trattava di avvelenamento da metanolo solo diverso tempo dopo – ha aggiunto – Un patologo a Bali aveva prelevato dei campioni e li aveva conservati in laboratorio fino a quando non è stato possibile analizzarli. È stato allora che abbiamo saputo la verità. Erano informati e prudenti. Ordinavano alcol solo da un fornitore che riforniva ristoranti e hotel di alto livello”.

I consigli della madre di Kirsty McKie

Margaret ha spiegato che in note località turistiche come Laos, Indonesia e Thailandia, i superalcolici serviti nei drink e nei cocktail dei bar possono essere adulterati, mentre bottiglie originali vuote possono essere richiuse e rivendute da criminali che utilizzano metanolo per diluire gli alcolici e ridurre i costi.

Come l’etanolo, anche il metanolo è un liquido trasparente e infiammabile con un odore simile. Anche quantità minime possono provocare cecità o risultare letali entro 12-48 ore dall’ingestione.

“Anche bere da bottiglie sigillate non elimina del tutto i rischi – ha sottolineato Margaret – L’alcol contraffatto e le etichette sono molto convincenti. Vogliamo che le persone capiscano che non esiste alcuna garanzia né un modo per essere sicuri”.

“Per essere totalmente al sicuro, consigliamo di non bere shot o cocktail, perché non si sa cosa contengano, ma non c’è mai la certezza che un superalcolico sia sicuro – ha aggiunto – Consiglieremmo di bere birra o acquistare superalcolici al duty free e conservarli in hotel. Non si può mai sapere davvero cosa si sta consumando”.

Nessuno pagherà per la morte della 38enne

Non sono stati avviati procedimenti legali contro i responsabili della morte di Kirsty McKie, poiché la bottiglia era stata gettata via molto prima che la famiglia scoprisse la sconvolgente verità.

Attraverso la loro campagna, Margaret e i familiari di altre vittime di avvelenamento da metanolo hanno chiesto al Governo di inserire programmi di sensibilizzazione nei curricula scolastici.

