Ballarò, tornano gli abusivi. Imperiale: “Le regole sono cambiate”

Solo due giorni fa l'operazione della polizia municipale

PALERMO – Due giorni fa la polizia municipale ha ripulito e fatto sgomberare i mercatari abusivi a Ballarò. Alcuni, però, incuranti di quanto accaduto, due giorni dopo sono tornati sul posto. Sul posto è intervenuta nuovamente la polizia municipale, che ha fatto sgomberare nuovamente chi può stare lì perché non autorizzato.

“Stamani qualche venditore non aveva capito che su via Majali, via Tommaso de Vigilia, via Corrado Avorio e via San Francesco Saverio non ci sarà più il mercato” a scriverlo sul proprio profilo Facebook è il consigliere comunale Salvatore Imperiale.

In quelle strade infatti non si svolgerà più il mercato dell’usato e, continua il post di Imperiale “diventerà area parcheggio per residenti e cittadini che vogliono recarsi al mercato di Ballarò. Insieme alla polizia municipale abbiamo interloquito con i venditori per spiegare le nuove regole e il processo della riqualificazione dell’area avviato con l’amministrazione – conclude il post di Imperiale -. Con il dialogo e il confronto tutti uniti possiamo vincere questa battaglia. A lavoro per il bene comune”.