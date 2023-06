Ballottaggi Acireale e Aci Sant’Antonio, affluenza in calo alle 12

I numeri a mezzogiorno del secondo turno

CATANIA – Ballottaggio ad Acireale e Aci Sant’Antonio: da questa mattina alle sette sono aperte le urne per la scelta dei sindaci nelle due cittadine etnee, dopo che il primo turno di amministrative del 28 e 29 maggio non aveva visto prevalere nessuno con la maggioranza dei voti. Alle 12 di domenica 11 giugno l’affluenza è in calo complessivo del 6,44 per cento.

Ballottaggio Acireale: l’affluenza

Ad Acireale l’affluenza registrata a mezzogiorno del secondo turno è del 9,83 per cento, in forte calo rispetto al primo rilevamento delle 12 del 28 maggio, quando a votare era andato a votare il 17,24 per cento degli elettori. In termini assoluti, su 45.626 elettori sono andati alle urne finora in 4.483.

La corsa a sindaco di Acireale vede impegnati Roberto Barbagallo, che al primo turno ha preso il numero maggiore di preferenze con il 34 per cento, e Nino Garozzo, che si è attestato sul 26 per cento.

Ballottaggio Aci Sant’Antonio

Il ballottaggio ad Aci Sant’Antonio ha visto andare alle urne, alle 12 di domenica 11 giugno, il 12,7 per cento degli aventi diritto, in calo del 3,58 per cento rispetto al rilevamento di mezzogiorno del primo turno. Su 15.429 sono andati a votare in 1.960.

Nella sfida per la carica di primo cittadino di Aci Sant’Antonio sono impegnati Quintino Rocca, che al primo turno aveva ottenuto il 33 per cento dei consensi, e Giuseppe Santamaria, arrivato al 30 per cento.